國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌在擔任文化部人文及出版司副司長、司長任內，收受臺北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮賄賂60萬元，並多次接受招待赴泰國、越南等地旅遊，協助盧、周獲取出版業補助款150萬元，涉及貪汙、詐欺罪嫌。臺北地檢署20日指揮廉政署兵分7路搜索，並約談朱、盧、周及證人共17人到案。

盧欽亮(左二)、周均亮(左四)。(資料照片)

朱瑞皓是2014年7月擔任文化部人文司副司長、2016年9升任人文司司長，2018年7月1日卸任，朱目前擔任國立傳藝中心副主任一職。

檢廉據報，朱瑞皓於2014年至2018年間擔任文化部人文司副司長、司長期間，對於出版業者申請補助款、出版業務、人文司相關業務，負有主管及監督權責，但朱卻利用職務機會，勾結臺北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮，明知2人不具補助資格，卻給予放水，讓2人取得文化部人文司特定採購案、補助案，共詐取150萬元補助款，涉嫌貪汙、收賄、行賄、詐欺等罪。

檢廉查出，朱在文化部人文司任內，共收受2人賄賂60萬元外，另多次以考察名義，在2人陪同下接受2人招待赴泰國、越南等地旅遊。

(中時 )