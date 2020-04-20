宋柏緯、孫可芳、林子閎、陳璇等人主演的台語劇集《若是一個人》於昨（19日)首播，演員們齊聚電視台直播和粉絲一同觀看，配合第一集主題「你敢不敢一個人吃麻辣鍋?」演員一起邊看劇邊吃火鍋，幾位演員在直播中承諾如果收視破1，要一起到遊樂園搭雲霄飛車直播。而在劇中被龍劭華即興加戲打屁股的宋柏緯則笑說：「那收視破1，我們一起給龍哥打屁股好了。」

昨孫可芳透露，她和林鶴軒在與前輩陳亞蘭對戲時真的很緊張，她笑說：「我和大鶴冷汗直流戲服到全濕。」也表示陳亞蘭很在乎演員有沒有做好功課，對戲要求也很高，「很高興能和前輩一起合作」。而林子閎在劇中因一句「我好累，我想要一個人生活」甩掉孫可芳被許多觀眾直呼「很渣」，但林子閎也為角色做解釋，他認為男生不知道怎麼表達自己，看似很傷人的對白，其實是不知道如何化解兩人關係的問題。

劇中飾演孫可芳閨密的陳璇，在首播後被不少PTT鄉民稱讚，「演得好自然」、「台語說得很順」，她在劇中被受到王可元的愛慕，一場王可元幫陳璇親密擦嘴的戲，看得現場演員們曖昧地大笑，談到這場戲，陳璇表示在現實中不喜歡有人這樣示愛，直說：「太多了，會覺得對方是在幹嘛?」

該劇昨吸引300多名粉絲觀看直播，在PTT台劇版上則被網友稱讚是部「有日劇質感的台劇」，陳亞蘭出場時也被狂讚「氣勢十足，台語好迷人」、「亞蘭姐的聲音好有感染力」、「亞蘭姐好有氣勢」，廣受好評。《若是一個人》於4月19日起每週日晚間10點在華視、晚間8點在公視台語台播出。

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(中時電子報)