益生獅子會長陳又榛（左）代表捐贈30台平板電腦，幫助霧峰地區弱勢學子，防疫期間若在家學習也不中斷，中市教育局長楊振昇（右）頒發感謝狀感謝。（ 黃國峰攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延，預防停課不停學，台中市教育局建置線上教學系統， 台中市霧峰區率先響應，號召企業團體捐贈平板電腦，益生獅子會響應20日捐贈30台，協助霧峰區國中小弱勢學生於停課期間，仍可在家持續學習，弭平數位學習落差。

教育局長楊振昇表示，中市教育局之防疫政策「超前部署，線上教學，停課不停學」5月1號起將進行全市各級學校測試，停課不停學是最壞的打算，但我們必須做好充足的準備，經全面調查全市各級學校後，屬低收入戶且家中無平板之學生數約2,800餘位，感謝社會各界踴躍捐贈平板給學校，讓台中市弱勢學生能夠透過線上學習，維持學習進度。

益生獅子會長陳又榛表示，從霧峰區長陳宗祈處得知，霧峰區屬低收入戶且家中無平板之學生登記有67位，經扣除教育局提供及各界捐贈的平板後，尚缺少 30台，於是號召會員踴躍捐贈，補足，剩餘的缺口，讓霧峰地區窮苦人家的學子，也能無憂無慮的線上學習。

感謝益生獅子會的善心義舉，台中市政府20日在霧峰區里長聯合服務中心舉行行動學習設備平板電腦捐贈儀式，會後此批平板電腦由光復國中小洪瑞濱校長代為統籌規劃出借，且防疫結束後將直接捐贈予霧峰區國中小學家中無電腦或平板的弱勢家庭學子，希望能確保在平等環境下就學，讓愛心綿延不斷地挹注，提供更多元的學習資源。

(中時 )