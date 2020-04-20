新冠肺炎疫情嚴重衝擊各行各業及經濟發展，前國民黨主席朱立倫今天參訪超馬好手林義傑的公司，瞭解運動產業受到的衝擊。林義傑表示，從運動賽事停擺再到個人層面、私人健身房，因為營運成本、租金都很緊張，目前運動產業整體來看，影響平均恐至少達5成到7成。

朱立倫再次呼籲，台灣經濟恐怕要進入寒冬，除了特別需要幫忙的企業員工發現金之外，對一般民眾、很多自營產業員工，無法提出證明，「要用排富的情況，直接快速發現金，才能達到普遍的救助！」

朱立倫強調，以紡織廠來說，第1季影響3成營業額，第2季僅剩下3成，未來能見度幾乎看不到；而私人健身房到運動賽事都停擺。政府目前針對經濟成長率太過樂觀，走訪各地產業都認為IMF的展望方向，「台灣全年經濟成長率負值的可能性比較高」，一定要嚴陣以待。

林義傑表示，目前台灣運動賽事、觀光旅館僅剩下1成，以路跑為例，原本產值180億削減到18億，運動零售業則損失將近3成至5成；運動傳統製造業，像是服飾、鞋子製造、皮革原料商，都在下滑，這個月單幾乎停擺，影響高達8至9成；從運動賽事停擺再到個人層面、私人健身房，因為營運成本、租金都很緊張，目前運動產業整體來看，影響平均恐至少達5成到7成。

林義傑說，企業有社會責任，不敢放無薪假、苦撐待變，但目前政府對運動產業幾乎沒有看到積極幫忙，僅強調貸款紓困，但說真的沒有人願意再借錢，「貸款錢還是要還」，稅收補貼、租金補助、員工薪資補助才是比較實際的方案。

至於台灣參與國際組織，朱立倫說，台灣絕對要參加WHO及其他國際重要組織，台灣絕對是有貢獻的，不要因為政治的因素，而拒全民健康、台灣貢獻於外。

(中時 )