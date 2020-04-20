空巴集團剛剛表示，一架A330MRTT加油機，改裝了全自動空空對空加油系統（A3R），並完成了與葡萄牙空軍F-16戰機的加油測試

航空學家(The Aviationist)。這一航空里程碑，是在今年早些時候於大西洋上空進行的一次飛行測試，公司網站說，這次測試歷經45飛行測試小時，期間與A3R系統，進行了120次乾式接觸。

空巴集團表示， A3R系統在接收機上不需要任何其他設備，旨在減少空中加油機人員（ARO）的工作量，提高安全性，並優化空對空加油的效率。

整個過程是由加油機人員啟動A3R系統，然後加油機就會自動伸展加油臂，並自己調整，保持加油臂末端與接收器之間的對準，精度達到幾公分。完成對接後，開始進行供應燃料，一旦完成，就會自動斷開連接在此過程中，加油人員只要在旁監視即可。

空巴集團認為，A3R系統未可來能會成為載人加油機操作的參考。

(中時電子報)