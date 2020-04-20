新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，加工處20日表示，為了減緩區內廠商受疫情衝擊，將配合政策，提出加工區廠商減輕負擔的5大紓困措施。

經濟部加工處長黃文谷20日表示，目前政府已全面動起來，提出各項紓困及振興措施，但，廠商最關心的是如何申請這些資源，因此，加工處即日啟動「專人專線」關懷機制，主動提供相關資訊。

加工處指出，加工區紓困優惠內容，包括土地、建物租金減收20％，期間6個月、或緩繳1年；營業額衰退30％以上者，管理費緩繳1年；投資計畫展延，污水費緩繳1年；區內餐飲業房租減半收取4個月等5大措施，希望協助減輕廠商營運負擔，以挺過這波災情。

加工處表示，該處也將從本週起，將密集舉辦7場座談會，向區內廠商說明「加工區減負擔」、「跨部會來相挺」、以及「加工處陪伴您」等資訊，並傾聽廠商意見，深化交流互動，後續還將籌組廠商服務團，提供廠商更貼心、更細緻的輔導服務。

(工商 )