就在全球各國開始討論封城的「退場機制」時，資金對風險性資產的反彈已出現分流跡象，尤其在各國政府擴大財政支出與降低利率下，財政體質與債務壓力也紛紛成了資金買賣超的關鍵；反映在亞股上，外資上周大買大陸A股超過42億美元，但對於同樣做多的東協各國股市，外資卻還是持續維持淨流出狀態。

根據統計，外資上周對大陸A股淨流入金額達42.51億美元，幾乎是回到這波疫情爆發前單周流入大陸A股的水準；而外資上周也對台股買超了3.93億美元，使得台股單周反彈4.32％，成為亞股之冠，反觀同在東北亞的韓股卻遭外資賣超3.69億美元。至於延長封城措施的印度，外資持續賣超3.58億美元，而最近疫情有升溫跡象的東協各國，外資淨流出的壓力還是不變。

較特別的是，受到外資上周明顯買超大陸股市的影響，大陸A股成了亞股今年以來唯一資金淨流入的市場；至於台灣與韓國兩地股市，仍是今年來亞股當中最大的兩台外資提款機，年初至今的淨流出金額分別達到175.55億美元與163.84億美元，至於規模較小的東協各國股市，外資淨流出的力道雖然下降，但今年迄今還是維持賣超狀態。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，近期公布的經濟數據已顯現出疫情的衝擊。根據市場統計，受到最早爆發疫情的大陸拖累，2月份全球工業生產與零售銷售皆大幅衰退；到了各國開始擴大封城或限制社交活動，大陸以外的其他地區經濟數據也大幅滑落；有鑑於此，市場預期今年第一季與第二季的全球GDP，將分別衰退14.7％與12.6％；而就算大陸較早控制疫情，受到全球其他地方經濟活動萎縮的影響，大陸的經濟數據在第二季也不會出現明顯改善。

林雅慧表示，雖然市場下修上半年經濟展望，但大陸、韓國與台灣等地疫情已相對受控，而且在美國聯準會(Fed)與各國央行大動作注資、甚至推出快速且大規模的財政刺激下，市場預期4月可能就是全球經濟的谷底，之後的月份雖然還會看到成長率處於負值，但幅度也將逐步縮小，到第三季有機會大幅回升。

林雅慧表示，儘管疫情在大陸境內似乎已逐步趨緩，但仍持續在大陸境外各地延燒，未來若新增感染人數下滑，將是疫情趨緩的重要觀察指標。鑒於財政政策才能提供實體經濟更直接的支撐，所以預估在大陸之外的新興市場，將以亞洲區域的財政政策調升力度最大，而預期當地的財政刺激對實質GDP增長的提振效果將達0.9％，來到近年最高。

在此情境下，亞洲除馬來西亞外多屬原油進口國，油價下滑不僅有利改善各國的財政與通膨壓力，也有利後續政策空間與提振消費表現。此外，受惠5G應用催化，近期持續拉升亞洲電子出口，對應2012到2013年4G上路所帶動的換機潮，長線則相對看好科技重鎮的東北亞市場表現。

林雅慧表示，各國的財政政策已箭在弦上，但這些政策要真正發酵，前提是仰賴疫情的控制與醫療的進展。所以投資人這時候除了降低投資組合的波動度之外，更要留意科技與醫療等股票長期投資的潛力，對亞洲股市的配置宜採高息股票優先的收益策略，再輔以定期定額的方式介入成長型的股票，以發揮「穩波動、增收益」的投資目標。

(工商 )