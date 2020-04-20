海軍敦睦艦隊上月出訪邦交國帛琉爆發24人確診，對於軍艦感染源頭究竟在哪？各界說法不一，資深媒體人黃暐瀚就認為，有可能是官兵去了某些地方，造成病毒移轉，這話也讓趙少康相當傻眼。

趙少康和黃暐瀚今20日在《YAHOO TV》「鄉民來衝康」節目上，探討海軍敦睦艦隊磐石艦官兵的感染源，共同主持人尹乃菁解釋，此行所去的帛琉，是有一些比較特種的行業，要如何確定艦上的士官兵有無涉足政戰禁止的場所？並詢問趙少康和黃暐瀚。

黃暐瀚舉例，他當時隨前總統馬英九出訪中南美洲友邦，敦睦艦隊是從高雄跑去基隆港才出發。以往是會有環島登艦，但今年去帛琉卻取消了，這次是早上9點下船，下午4點回當地的飯店，晚上回停泊的軍艦上。「而是不是有官兵去政戰單位禁止的場所？他個人相信不會，但實際情況只有海軍自己知道」。

趙少康聽完有些傻眼，「他相信海軍官校學生不會亂跑，中華民國革命軍人怎麼會跑去一些風化場所」。

至於海軍此行該如何究責？趙少康說，這次問題要分為二部分來講。

第一，既然染疫官兵已經出現症狀，有頭痛、嘔吐等等不適情況就該報告，不是在下船後還四處趴趴走，這段時間接觸者都有潛在風險。

第二，軍方高層的問題，是誰同意讓艦隊出航？為何第一時間立法委員詢問還要說瞞報？這些都要在疫情平息後查清楚。

對於「必要性逞處該從誰辦起？」尹乃菁憂心，「軍方高層會不會又找隨艦的醫官小兵來開刀祭旗？(瞞報士兵除外)」趙少康說，這當然要往上追究，最低也要從海軍司令、參謀總長這些決策層去檢討，且問題也不會在這24人身上。

趙少康語重心長重申，確診絕對不只這24個，因為這群官兵下艦3天在11個縣市90多個地方待過，肯定還有潛伏期的人還沒通報確診。

(中時電子報)