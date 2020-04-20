彰化縣議會第19屆第7、8次臨時會將於21日起開會，彰化縣議會防疫上緊發條，祭出多項防疫措施，嚴格採行實名制、入內者量體溫，並遵守中央是內開會指引，議事大廳總人數限制在100人內，達95人就開始進行分流控管。

彰化縣議會自21日起至30日起召開臨時會，審議彰化縣政府提案、臨時動議，這也是今年傳出新冠肺炎疫情以來首度開會，縣議會嚴陣以待、加強防疫工作，除進入議事廳的官員、議員等都將採實名制、量體溫等，室內人數最多將不超過100人。

祕書長林裕修表示，針對議會室內開會的警示人數設定在95人，且進入議事廳的人員採實名制，也要量體溫，出席開會備詢的局處官員，因座位距離太靠近，將要求一律都要戴口罩。

至於議員席座位區，距離官員席仍有一段距離，因此在質詢時，議員不用戴口罩，但如果旁邊也有議員在場，且無法遵守適當社交距離室內1.5公尺的規定，還是要戴口罩。

林裕修強調，為嚴格管制進入議會的人數和狀況，已請縣府局處官員們不要開車進來，若有民眾要來陳情，議會也已經安排好，讓陳情民眾去議會會館的黨團辦公室，收看開會實況直播，以防群聚感染。

(中時 )