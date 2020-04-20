脫離英國王室資深成員身分、移居美國的英國哈利王子和妻子梅根，19日晚間越洋發信給英國4間主要小報，聲稱以後不會再接受他們的採訪和報導。被封殺的包括《太陽報》、《每日郵報》、《每日快報》和《每日鏡報》，這些媒體即日將停止收到哈利夫婦的照片更新，也不能再出席他們的記者會。

這份措詞強烈的聲明是哈利和梅根透過最近委託的美國公關公司，直接發給上述4報的編輯部。信中讉責4報多年來「歪曲、造假和無理入侵」他們的私生活，為了「拒絕再讓自己淪為點擊誘餌，為失實報導生財」，從即日起將採取「零接觸」策略，意即是不再與這些媒體有任何接觸，包括報紙、相關網站、周日版及同公司旗下所有刊物及媒體。

信中表示，此舉旨在告訴公眾，不要再相信小報對哈利夫婦的任何報導，但「其他媒體完全有權對薩塞克斯公爵伉儷進行正面或負面報導，但必須基於事實而非謊言」。哈利夫婦亦強調，絕對樂意與其他機構，特別是基層和新媒體機構合作，並尊重新聞自由。

據悉，梅根將於本月24日就控告《每日郵報》私自刊出她寄給生父的信件一案，出席視訊聽證會；而哈利也剛就《太陽報》和《每日鏡報》母公司涉嫌的電話竊聽案，提出法律訴訟。

(中時 )