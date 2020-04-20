台股20日開盤小紅，終場收在10,586.71點，下跌10.33點，成交量1,336.68億元，三大法人賣超5.19億元。

根據彭博統計，新興亞股僅有台股吸金，台股連續兩周獲得資金青睞，上周吸金3.9億美元；南韓則進入第十周賣超，上周淨流出3.7億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，受惠於龍頭股財報傳出佳音，加權指數目前守穩5日、10日及月均線。

本周美國企業將陸續發布財報，目前預期市場最壞狀況已過，然經濟數據的利空對於指數的影響仍不可小覷，建議投資人操作上以選股為主，可多留意因疫情而延伸出來的科技產品需求。

周俊宏表示，受到疫情影響，可預見第一季美股財報表現不會太好，但可觀察財報公布時，企業對於市場未來的預期與展望。目前看來，因疫情延伸出來的工作、生活型態與消費行為的改變，帶動需求與商機，使得電子廠商展望相對正向，但仍然觀察終端品牌大廠與業績的表現。

他指出，儘管需求端的運輸成本因為疫情提高，但市場需求仍推動廠商提供服務的意願，且就供給端來看，全球物流的問題已經解決，需求可提供一定的支撐。

(工商 )