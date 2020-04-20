防疫再度提高警戒，工商團體負責人籲政府紓困不只是救企業更要救勞工，並提出加碼薪資補貼「善待」勞工、仿美國FED直接補助企業融資，「善貸」企業、「善用」等同現金的消費券刺激消費等建議。

疫情再度因軍艦染疫提高不確定，面對疫情的高度不確定性，工商協進會理事長林伯豐直言，經濟景氣的真正考驗是在疫情過後，這也是全球各國為了救經濟，都採取緊急的措施、下猛藥，因為企業挺不過疫情、失業率就會飆升，不管企業還是整體經濟沒有3、5年是復原不了的。

商總理事長賴正鎰也指出，政府「救經濟」的抒困與振興方案的柴火，在疫情穩定前，都必須持續保持應有的溫度，不但要有持續到年底的心理準備與打算，而且不只要救企業，也要救勞工。

林伯豐、賴正鎰也分別從勞工薪資補貼、融資、刺激消費等三個面向提出救企業也救勞工的建言。

在救勞工上，林伯豐指出，經濟不振、企業經營艱困，首當其衝的就是勞工的飯碗，因此建議政府比照鄰近國家新加坡、香港等對勞工的薪資補貼都在50％以上，加碼薪資補貼「善待」勞工。

賴正鎰也以新加坡薪資補貼比例為75％，香港以工資50％為上限，英國則補貼80％為例，具體建議，政府至少要補?企業勞工基本工資，讓勞工能維持基本生活所需。

在救企業上，林伯豐與賴正鎰都認為，這次政府的紓困方案中，只有延繳、分期繳納稅負，卻沒有減免，因此再次呼籲，可考慮減、免營所稅、營業稅、房屋稅、地價稅等。

同時，在融資方面，林伯豐與賴正鎰依然認為，銀行並沒有「善貸」企業，主要是因為銀行也擔心風險，銀行也要向股東負責。賴正鎰建議政府，參照美國聯邦銀行（FED）直接補助企業融資的方式，由政府編列預算作為銀行因紓困貸款而有虧損時的擔保，也就是說，由政府出面擔保減輕銀行的風險，銀行自然會樂於「善貸」企業。

在刺激消費上，林伯豐與賴正鎰都指出，雖然多國都發放現金刺激消費，但是等同現金的消費券會比現金、酷碰券更有效益，政府可「善用」消費券來刺激消費，也有助於增加業者的營收。

(工商 )