大陸晶圓代工廠商中芯國際發佈了2019年財報。這是中芯國際14奈米產品貢獻營收後的首份年報。財報顯示，2019年中芯國際營業收入為31.16億美元，相比2018年的33.6億美元，下滑了7.3%。但從淨利潤來看，2019年中芯國際的淨利潤為2.35億美元，創下歷史新高。

2019年，中芯國際第一代FinFET 14奈米產品開始大規模生產，為2019年貢獻了1%的收入。14奈米產品能夠大規模出貨，標誌著大陸半導體製造的國產化替代已取得階段性成功。

當下，除了先進晶片需要用到7奈米技術以外，14奈米製程已經完全可以滿足各個晶片設計公司的代工需求。所以，中芯國際14奈米產品實現大規模出貨事件，是中國大陸半導體的重大轉折點，大陸半導體製造受制於人的局面將有望盡快結束。

目前，中芯國際第一代FinFET 14奈米產能已達到3000片/月，生產良率較好。財報顯示，第一代FinFET的產能增產快於預期，計劃產能將於2020年底上量至15000片/月。

同時，中芯國際正在加緊第二代FinFET N+1的開發，計劃2020年第四季度實現FinFET N+1小規模投產。

FinFET N+1製程與14奈米製程相比，性能提升了20%，功耗降低了57%，邏輯面積縮小了63%，SoC面積減少了55%，是中芯國際對標競爭對手7奈米製程的「利器」。

雖然FinFET N+1製程的性能可能稍遜色於7奈米製程，但在成本、能耗方面FinFET N+1擁有較大優勢，FinFET N+1與7奈米各有千秋。FinFET N+1製程比較適合用於低成本晶片產品。

FinFET第一代、第二代產品能夠滿足大陸未來5G、物聯網大部分的晶片設計需求，對於中芯國際以及半導體國產化具有重大意義。14奈米技術節點的突破也將幫助中芯國際實現價值的重估。

中芯國際的客戶主要包括集成裝置製造商、無廠房半導體公司及系統公司。從地區來看，中芯國際的營收主要來自於大陸、北美洲、歐亞三個地區。大陸及香港地區的營收為18.51億美元，佔全年總營收的59.5%；北美洲的營收為8.21億美元，佔全年總營收的26.4%；歐亞大陸的營收為4.44億美元，佔全年總營收的14.1%。

根據IHS Markit的數據，2019年進口至大陸的半導體價值約為2,085億美元，佔全球半導體價值約49.1%。並且大陸積體電路設計市場整體保持強勁增長，2019年大陸積體電路設計市場達約400億美元，較2018年增長逾21.0%，預計未來三年，大陸積體電路設計市場複合年增長率達21.4%，於2023年達到860億美元。

值得一提的是，中芯國際2019年第四季度的產能利用率已經達到98.8%，在疫情影響的當下，中芯國際的一季度業績預計不減反增。

中芯國際在發佈的最新公告中，將一季度收入增長指引由原先的0%-2%上調至6%-8%，毛利率指引由原先的21%-23%上調至25%-27%。業績預期上調，預示著其一季度表現良好。儘管受到疫情影響，但由於下游需求驅動力強勁，中芯國際業績依舊能實現快速成長。

(中時電子報)