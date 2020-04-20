北市議員戴錫欽今天在北市議會教育部門質詢。（譚宇哲攝）

不少縣市政府因應新冠肺炎疫情備妥線上教學系統，北市議員戴錫欽今天在北市議會教育部門質詢指出，北市學生有27萬人，教育局的酷課雲「OnO互動學習平台」卻只能讓8萬人同時登入，一旦全市停課，有近20萬學生恐「網路失學」，北市教育局長曾燦金允諾會研議穩定頻寬方式。

戴錫欽表示，據資料顯示，酷課雲「OnO互動學習平台」的日均使用人數約近7萬多人，其中約1萬人是來自於外縣市及海外地區，等同約15％的非北市的網路學習者使用北市的頻寬流量，若全國停課，在頻寬不足的情況下，市府應提出配套。

戴錫欽指出，教育局規定線上學習的必備要件包含「點名」、「課表系統」及「隨堂測驗」3項，這也是「OnO互動學習平台」所獨有，非市面其他平台可取代。

他質疑，酷課雲「OnO互動學習平台」日前的壓力測試結果，可在2萬人次同時使用維持高穩定性，但若8萬人同時使用，恐難維持穩定性，遑論北市27萬名學生若同時都有使用需求時，還有海外及各縣市使用者，恐讓北市近20萬學生「網路失學」。

曾燦金表示，線上學習平台是供小學3年級以上學生使用，北市約有20萬人，且同步課程及非同步課程各占5程分流，最多約10萬人同時在線上，會進一步研議如何擴大、穩定頻寬，避免發生系統當機。

(中時 )