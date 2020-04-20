行政院政務委員龔明鑫今日於行政院紓困振興記者會，報告當前台灣民生物資供應狀況。目前國內農產品、肉蛋、泡麵、衛生紙等等，庫存都無虞，請民眾可以放心。

農委會副主委陳駿季表示，目前稻米庫存約有90萬公噸，而未來半年可在收成120萬公噸，合計210萬公噸量可供國內21個月的消費量。未來半年蔬果供應量約144萬公噸、水果155萬公噸，均高於安全庫存量。

陳駿季說，有關肉品、漁獲每月供應狀況，豬肉6.7萬噸、肉雞2500萬隻以上、鴨肉290萬隻以上，養殖漁獲1.3萬公噸、近海捕撈1.5萬公噸、遠洋漁獲0.57公噸、進口水產2.9萬公噸，合計約5.6萬公噸，未來若受影響，將會要求遠洋漁獲物先行返國滿足國內需求，預估每月可有4.38萬公噸量，另雞蛋每日生產約2100萬顆。

陳駿季指出，至於肥料部分，農委會已於4月15日啟動肥料預購制度，農友只要憑身分證到農會或肥料行登記種植作物及地籍資訊即完成預購，肥料供應業者於7個工作天內會送達預購地點，並會給予農友每包肥料(40公斤)20元補助，民眾無須搶購及囤積。

經濟部次長林全能表示，泡麵4大廠商統一、維力、味丹、味王，每月至少可生產400萬箱供應，衛生紙廠商每日約可生產8萬箱，每箱約有8串。至於紙漿原料部分，廠商已有將庫存量準備到8月底。物流供應也會隨時調整，請民眾不需擔心，一定買的到。

(中時 )