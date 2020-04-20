南投縣政府為協助受疫情影響，而減班休息的勞工度過難關，配合勞動部「安心即時上工計畫」，釋出641個公部門計時職缺，20日辦理首批37個名額的面試，錄取者最快4月24日即可上工。

縣長林明溱表示，安心即時上工計畫是短期的公部門計時工作，應聘的人力主要是協助防疫，可補充防疫人力的不足，也能幫助勞工朋友們，減緩減班休息對生計的衝擊。

林明溱指出，安心即時上工計畫，1個月工作上限80小時，時薪158元計算，每月所得最高1萬2640元，每人最長補助6個月；他也建議中央修改應徵條件，放寬申請登記當日前6個月內，保險年資合計需滿2個月以上的限制，讓更多勞工朋友有機會上班。

南投縣政府盤點各單位職缺，預計將釋出641個短期計時職缺，勞動部目前已核准222個職缺，出職缺單位包括縣政府各單位、消防局、警察局、各鄉鎮市公所、各地戶政、地政機關等，後續各鄉鎮市公所都會再陸續提報，縣府教育處也將再提報115個職缺，將涵蓋全縣各鄉鎮市，方便勞工就近上工。

縣府社會及勞動處表示，依據南投就業中心4月17日提供資料統計，累計已受理229人申請登記，符合資格者98人，不符合資格者131人，其中符合資格者以南投市、草屯鎮及埔里鎮的減班休息勞工朋友為大宗。各機關職缺的工作內容包括：量測體溫、發放口罩、環境清潔消毒、庶務工作、文書處理及其他簡易交辦事項等。歡迎符合條件的勞工朋友們，可洽南投就業中心（049）2224094、各鄉鎮市就業服務台及南投縣政府一樓大廳南投就業服務台（049）2245727申請登記。

(中時 )