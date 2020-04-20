疫情不確定性仍高，加上全球流動性充沛，引領債券買氣明顯回升，整體債券型基金的資金動能也跟著轉強，創下近8周之最。根據EPFR統計，上周三大主要債券型基金再度攜手全面吸金。其中，又以高收益債券買氣最為強勁，單周便湧進104.1億美元，推升連續吸金周數進入第3周；新興債券基金亦獲資金由賣轉買11.34億美元；投資級企業債券基金單周淨流入金額也進一步擴大至10億美元。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，為緩解疫情對實體經濟衝擊，美國聯準會寬鬆不遺餘力，過去幾周一直為美債的最大買家，近一個月累計投入金額超過1兆美元，除了率先受惠的公債、投資級企業債，4月9日再加碼把符合資格的高收益債納入購債範圍，另聯準會3月23日宣布的穩市措施之一定期資產擔保貸款機制(TALF)一開始僅支持ABS(融資產證券)，而在4月9日也將CMBS也納進去，看好央行大手筆購債，不僅有助於整體債市回穩，證券化商品和高收益債這些被指定購買的債種亦可望受惠。

陳若梅說明，過去十年來，美國證券化商品市場持續進步。現階段，金融體系不僅槓桿率低，監管水平也日漸提高，皆能更好地保障投資人權益。基金若能納入優質證券化商品，將有助於分散風險，並提升整體投組的防禦力。

陳若梅強調，從中長期投資的角度來看，全球過多的現金仍需要找到出口，資金尋找收益持續，無論從持有價值還是資本利得空間來看，美國公債未來上漲空間將相對有限，反觀具有相似債信評等、且收益率較高的美國證券化商品，將會是更佳的替代選項。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩強調，全球最有效率債券市場，首推美元計價債券市場，綜觀全球主要券種最新殖利率，美元高收益債券最具吸引力，達5.5%，在全球利率直直落，不少國家實質存款利率皆低於1%的環境下，在高收益債券的配置策略上，集中布局美元計價債券，息收報酬相對亮眼，能讓持有價值不易被稀釋，締造更多收益入袋。

(時報資訊)