呼應全球日益高漲的綠色環保潮流，並響應政府低碳成長產業發展方向及推動綠色金融，台灣指數公司今天起編製「台灣上市上櫃電動車指數」(簡稱台灣電動車指數)收盤指數，為國內首檔以電動車產業編製的主題型指數。今天收盤指數為4990.58點，下跌9.42點，跌幅0.19％。

台灣指數公司表示，「台灣電動車指數」成分股母體涵蓋台灣上市、上櫃股票，並借重經濟部推動成立具國際公信力與專業能力之財團法人車輛研究測試中心(ARTC)，協助自台灣上市櫃公司中以電動汽、機車及其供應鏈為範圍，篩選出電動車概念股名單作為指數採樣範圍。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察「台灣電動車指數」指數總報酬為141.81％，年平均報酬為12.51％，優於同期間大盤表現。指數成分股依規則每年6月及12月定期調整一次，最近一期指數權重前十大成分股為台達電(2308)、研華(2395)、光寶科(2301)、正新(2105)、致茂(2360)、新普(6121)、佳世達(2352)、和大(1536)、東陽(1319)、亞光(3019)等。

(時報資訊)