上周外資資金流向至4月18日止，新興亞股僅有台股吸金，台股連續2周獲得資金青睞，上周吸金3.9億美元，累計4月吸金3.2億美元；南韓則進入第10周賣超，上周淨流出3.7億美元。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球物流的問題已經解決，對需求可提供一定的支撐。

受惠於龍頭股財報傳出佳音，加權指數目前守穩5日、10日及月均線。本周美國企業將陸續發布財報，目前預期市場最壞狀況已過，然經濟數據的利空對於指數的影響仍不可小覷，建議投資人操作上以選股為主，可多留意因疫情而延伸出來的科技產品需求。

周俊宏表示，受到疫情影響，可預見第一季美股財報表現不會太好，但可觀察財報公布時，企業對於市場未來的預期與展望。目前看來，因疫情延伸出來的工作、生活型態與消費行為的改變，帶動需求與商機，使得電子廠商展望相對正向，但仍然觀察終端品牌大廠與業績的表現。他指出，儘管需求端的運輸成本因為疫情提高，但市場需求仍推動廠商提供服務的意願，且就供給端來看，全球物流的問題已經解決，對需求可提供一定的支撐。

另外針對蘋果發表新機，周俊宏樂觀看待，並指出蘋果接下來可能推出的mini LED機種，將成電子產品新亮點。目前選股上，相對看好5G基地台(光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，由於中國汽車協會預期下半年年增率可望回復，汽車電子相關產品也可多關注。

(時報資訊)