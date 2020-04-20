鄭文燦深夜在臉書發文「晚一天公布」遭洗版砲轟急刪文。(蔡依珍攝)

台北市副市長黃珊珊向中央喊話，認為24官兵的全國足跡應由中央統一公布，深夜在臉書發文「晚一天公布」遭洗版砲轟急刪文的桃園市長鄭文燦，也認為中央地方要一致，但一定至少要在複查二次疫調後，同步統一公布，避免個案忘記或隱晦，建議中央統一標準。

「酒店紅牌也是我們調查出來的！」鄭文燦說，一次疫調經常錯誤很多，當事人可能忘記細節，或是怕被標籤化、沒說出全部真相，要搭配軌跡圖還原，時間地點會一直修正，像是案379酒店女公關第一時間就說自己是家庭主婦、偶爾出去買東西、生活單純，都要透過精準的疫調還原。

鄭文燦強調，疫調要經過兩階段，地方政府調查後、中央政府要複查，像是敦睦艦隊官兵的案420，就是屏東縣政府提供給中央、中央再發到桃園複查，也在複查過程發現原始資料是不確實的，包括入住的宿舍是體大宿舍、非本來寫的「璞園」隔離宿舍，醫院是林口長庚非桃園長庚等，透過複查疫調資料會更精緻、也能從中調整錯誤，因此未來疫調和軌跡圖公布，應該中央跟地方協調一起公布。

鄭文燦坦言疫調要爭取時間，他也建議中央在19日就發了細胞簡訊，但疫調常常會有第三調、第四調，未來在什麼階段可以公布，建議可以統一標準，讓中央跟地方步調一致。

(中時 )