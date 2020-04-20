台中市疫調 再擠出兩熱點

敦睦艦隊爆新冠病毒群聚感染，中市3名確診者足跡，繼第一波公布沙鹿、清水3家餐飲店以及1賣場後，20日下午再新增小吃店及手機店等5處，台中市政府5點召開記者會，新聞局長黃國瑋強調：疫調到那就公布到那，他也鄭重表示，國防部4月18日中午擇定鄰近一中商圈一中圍牆集合不恰當。

這起群聚感染共有24人確診，其中台中有3人，接觸者22人，台中市政府繼19日深夜公布3人停留超過半小時的熱點，包括：85度Ｃ沙鹿英才店、家樂福沙鹿店、歐奇牛排沙鹿店、華得來清水店等餐飲與賣場後，20日傍晚再依中央流行疫情指揮中心下午2點公布手機定位再追出5處足跡。

衛生局長曾梓展表示，396案去過清水區中山路手機夢工場清水店，17:36~18:00，已請店主自主停業。晚上再去跟阿公阿嬤吃飯。

401案住沙路，4/16中午13:30左右，清水區的農會的ATM是在外面的，沒有進入農會，已消毒。沙路高登汽車修車廠，但他主要是陪同弟弟跟老闆有接洽，早上10:30到，17:00取車。4/16下午1點去清水周媽媽韓式炸醬麵店用餐，還有4/17中午12:30，晚上7時也是到周媽媽炸醬麵店用餐，店家已居家隔離與消毒。

會中對於國防部在18日中午召回家住台中艦隊成員選在鄰近一中商圈台中一中鄰雙十路圍牆，台中市衛生局長曾梓展坦言，應把該處列為足跡，黃國瑋則強，國防部擇定鄰近商圈處集合真的不恰當。

(中時 )