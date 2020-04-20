年近50歲的陳男因販毒遭判17年8個月徒刑定讞，3月需入監執行，他選擇逃亡遭通緝中。不料20日上午11時許，在北區公園路一處路口騎車闖紅燈被警方攔查，他背出弟弟資料企圖蒙混過關，卻遭警方比對指紋識破，吃上使公務人員登載不實罪，面臨17年牢獄之災。

陳男過去因販毒前科累累，共被判17年8個月徒刑，已年近半百的他不願面對晚年牢獄生涯，3月時選擇逃亡，1個多月來熟記胞弟的年籍資料，以防不時之需。

陳男20日騎車經過北區公園路一處十字路口，未見對面路口有巡邏警車，大喇喇紅燈左轉，遭到警方鳴笛攔查，要求靠邊。他見苗頭不對，驅車鑽入巷弄內，心急之下，不慎撞上路邊停放的轎車倒地，被警方手到擒來。

狡猾的陳男在被盤查時倒背如流的背出弟弟的年籍資料，企圖冒充弟弟身分蒙混過關，警方已經起疑，將他帶回派出所按捺指紋，識破詭計。

眼見露出馬腳，陳男只好坦承通緝身分，稱自己逃亡期間當油漆工度日，20日上午正要去找朋友，沒注意對向車道有警車，懊悔竟因一時貪快，意外遭逮，恐面臨長達17年的勞獄之災，另外吃上一條使公務員登載不實罪。

(中時 )