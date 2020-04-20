當前社群平台龍頭 Facebook，不僅專注於打造各類社群平台與工具，遊戲一直以來也是他們十分關注的領域。在當前新冠肺炎(COVID-19)疫情影響下，遊戲也是最早一波催生更大需求的內容。因此，看準這一波機會，Facebook 預計提早推出專為遊戲直播而生的 App，安卓(Android)版將會先於 iOS 版推出，且直播主有機會藉此平台營利。

《紐約時報》報導，由於新冠肺炎疫情次機遊戲產業蓬勃發展，Facebook 遊戲主管 Fidji Simo 指出，他們發現遊戲也是將人們真正聯繫在一起的一種娛樂形式，因此 Facebook 將會加速對遊戲市場的投資。據了解，Facebook 原本有意在 6 月份推出一款遊戲直播 App，但因為疫情催生大量遊戲需求，他們因此將計畫提早，預計將讓這款 App 提早上架，由於審核時間不同，Android 版本將會率先推出，iOS 版待審核通過後就會上架。

這一款 App 據了解將會擁有社群功能與遊戲直播功能，也可以讓使用者觀看遊戲直播。且 Facebook 目前沒有計畫為這一款 App 加入廣告服務，而預計將提供觀眾向遊戲直播主「抖內」(donate)的方式來抽取佣金。據悉觀看遊戲直播的觀眾，可以向直播主發送「星星」，而 Facebook 將從中獲得部分收入。

Facebook 過往就曾在平台上推出不少與遊戲相關的服務與功能，在公司創立初期「開心農場」也曾是 Facebook 的成名之作，帶起了一波網頁遊戲的風潮。此外，在 Facebook 目前也提供遊戲直播的服務；而在 Messenger 中也有與好友一起玩即時遊戲(Instant Games，不須安裝就可以玩)的功能。就目前來看，Facebook 將推出的遊戲直播 App，將會直接與亞馬遜旗下的 Twitch、Google 旗下的 YouTube 以及隸屬微軟的 Mixer 服務直接競爭。目前，Facebook 全球用戶約有 25 億活躍用戶，而其中 Facebook Gaming 的用戶約有 7 億，市場已經相當龐大，未來潛力可期。

(中時電子報)