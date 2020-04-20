大陸農業部副部長于康震表示，新冠病毒(COVID-19)全球大流行的影響還在持續，可能對國際糧食貿易造成巨大衝擊，並引發新的糧食危機。

路社報導，于康震是在一場關於中國大陸農業前景的電視會議上，提出他的悲觀預測，他說「全球流行病的迅速蔓延，給國際農業貿易和市場帶來了巨大的不確定性....如果疫情繼續蔓延和升級，對國際糧食貿易和生產的影響肯定會惡化，並可能引發新一輪糧食危機。」

他補充說，一些國家在防疫過程中，採取的貿易抑制措施，阻礙了原本的正常貿易供應鏈，連帶造成了一些主要糧食的價格波動。

早在新冠病毒爆發前，大陸已有豬肉危機，因為非洲豬瘟的關係，已經中斷了中國大陸豬肉供應鏈，如今再加上新冠病毒影響，許多農場難以找到足夠的工人，家禽和豬隻的生產也會受限。

非洲豬瘟使大陸的豬群削減了至少40％，並且仍在蔓延。自三月以來，大陸報告了13例非洲豬瘟新病例。于康震說：「更多的仔豬和種豬被運輸，非洲豬瘟的風險大大增加。」

于康震還說，儘管大陸有足夠的穀物生產量，但仍有許多品項依賴進口，比如大豆和食用油，而雜糧類又影響畜牧業。

此外，水產養殖、蔬菜和茶葉也受到影響。

儘管中國大陸的新冠疫情在國內已經放緩，但是仍要提防海外入境者的感染，比如東北黑龍江省的擴散。

(中時電子報)