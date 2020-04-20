新冠肺炎疫情衝擊許多產業，嘉義縣政府近日提出多項紓困措施，包括縣內營建建築工程期限自動延長1年，以及停收大埔美精密機械園區5至7月的公共設施管理維護費，協助廠商度過疫情難關，此外，5月還與吳鳳科技大學合作開設日語基礎課，除書籍費，其餘費用全由縣府補助，歡迎民眾利用空檔進修，提升其他專業能力。

嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，截至20日，縣內實施無薪假（減班休息）10家、總共538人，其中有8家製造業、共522人；1家餐飲業、共13人；1家營造業、共3人。

經發處開發科長劉錦隆表示，為了減輕大埔美園區廠商因疫情所帶來影響，廠商需繳交的公共設施管理維護費，從5月起至7月全額減收，此外，現在許多人被放無薪假，這段期間，也鼓勵他們參加培訓課程，藉此提升職能並穩定就業。

他說，縣府與吳鳳科技大學合作開設2班日語基礎課，為期10周，每班招收20人，書籍費需自付，其餘費用由縣府補助，歡迎民眾踴躍報名。

(中時 )