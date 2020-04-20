去年我國首座海洋示範風場已完工商轉，今年又將有三座新風場展開建置，分別是彰化的臺電示範風場、雲林的允能風場以及苗栗的海能風場。港務公司為配合政府發展綠能政策，規劃四大營運主軸：「風機預組裝基地」、「風電國產化基地」、「港勤運維」、「人才培訓」，期許成為風電產業的最佳後盾。

在風機水上設備之裝卸、組裝方面，環視全台國際商港，臺中港因地理位置理想、港口條件優越，經行政院核定為風電作業母港，扮演最關鍵角色。該港提供#2、#5A、#5B、#36等重件碼頭及相關土地。

去年海洋風場已使用2碼頭做為風機預組裝作業場地，今年接續提供予海能風場使用，5A碼頭提供臺電示範風場使用，5B碼頭提供允能風場使用，36碼頭則供明年風場使用。

此外，為達成政府109年之建置目標容量520MW，港務公司除了提供臺中港重件碼頭供風機預組裝外，針對風電大型構件之短期儲轉需求，今年首次提供安平港10碼頭讓雲林的允能風場儲放風機水下基礎構件，安平港已於2月初迎接第一艘水下基礎運輸船進港。

在風電國產化方面，於臺中港工業專業區（Ⅱ）規劃107.3公頃土地，為風機零組件國產化專區，並建置106重件碼頭供零組件進出口使用。目前該產業專區已進駐永冠、天力、台欣世紀風電、西門子歌美颯、樺晟世紀等公司，已出租74.7頃土地，尚餘32.6公頃土地，持續配合國家政策招商中。同時，臺北港規劃S09碼頭一座及後線土地，供風機水下基礎製造組裝使用。

在港勤運維方面，港務公司所屬之港勤公司擴大船隊提供離岸風電的海上運輸等相關服務，今年3月已有新造平台駁船投入營運，第3艘及第4艘人員運輸船也預計於8月和12月投入營運。港務公司在風電人才訓練方面，亦積極推動，轉投資之臺灣風能訓練公司除了推出GWO基礎技術訓練課程（BTT）及基礎安全訓練課程（BST）外，亦積極替風場開發商及風機製造商提供客製化訓練課程，業界反應良好。

港務公司總經理陳劭良表示，未來將持續提供優質離岸風電港口基礎設施，同時延伸相關風電服務，為臺灣離岸風電產業盡一份心力。

(工商 )