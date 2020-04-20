台灣大哥大5G將於第三季開台，肩負起顛覆科技、商業與生活應用等重責大任的5G SIM卡，台灣大搶先亮相。這張全台首張5G SIM卡，由總經理林之晨親自開箱展示，他直呼「小小卡片充滿著無限的可能」。林之晨表示，5G SIM卡變的很迷你，除了落實他宣示「超5G」策略中的「Green」愛台灣、愛人類、愛地球外，未來這張小小卡片，更將為全產業創造10倍、甚至100倍的無限可能性。

參與5G SIM卡設計的林之晨強調，這張5G SIM卡在整體外觀尺寸上，比原本4G SIM卡著實縮小一半之多，主要是SIM卡在拔掉後，外層板卡，幾乎沒有用途，因此，新設計的5G SIM卡，就以2G到5G演變進程，搭配俐落的線條勾勒，不但節省印刷油墨，同時設計上也更加簡約環保，符合社會倡議的減塑政策，亦可為地球環保盡份心力。

台灣大在取得3.5GHz、28GHz理想頻譜數量後，5G版「行動寬頻業務事業計畫書」在本月初也通過國家通訊傳播委員會（NCC）審議，台灣大接下來將送審5G系統架設計畫，同時全力投入建設，力拼以最快的速度開台。台灣大將陸續推出多元、體貼各種用戶需求的超5G應用服務，輔以綿密的網路涵蓋，目標成為下個十年台灣，乃至於大東南亞，最為用戶喜愛的科技電信公司，也是最友善地球的企業。

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