新冠肺炎疫情衝擊餐飲業；經濟部近日公布外送國家隊成軍，信義房屋旗下的有無外送亦入選國家隊，獲選原因除了免除店家上架費、平台維護費以及指派專業攝影到店拍攝外，最重要的是，在三個月補助期間內抽成費從原先30%直接降為15%；並且給予獨享全店產品7折優惠，並享平台原先所有之優惠內容，不僅如此，補助期間店家若使用完經濟部提撥的1.5萬補助款，有無外送再補助1.5萬，總計給予店家優惠最高上限3萬元整，與店家共體時艱，共同度過疫期難關。

相較其他外資外送服務業者提出30%至40%抽成費，對半砍抽成費有加重平台負荷疑慮，有無外送副總經理劉育榮表示，以目前外送平均客單價而言，額外補助15%講實話真的是做一單賠一單。然與其說砍半抽成會增加平台營運負荷，如果能幫助餐飲業者渡過這次疫情所造成的難關，我們反倒視此舉是個甜蜜的負擔。

劉育榮表示，有無外送與外資外送平台不同，是100%全台資企業，在此非常時期且有政府作為領頭羊的情勢下，聯合補助餐廳此舉是勢在必行。況且能在期間內使用總3萬元補助款的餐廳必為熱門店家，如此受消費者喜愛的店家，有無外送樂意共襄盛舉。

對眾多中小品牌餐飲業者而言，由於只有一次1.5萬元申請補助機會，業者一定要慎選，除外送品質、平台特色、接受用戶付款方式、跟店家配合結款方式以及平台客服等等，需逐一檢視。

有無外送提醒，選擇平台的同時，業者更要檢視自己是否符合受補助的資格：餐飲業者需完全符合「有繳稅或有稅籍登記之本國營利事業」、「登錄食品藥物業者」、「有實體非無人化服務之方式營業，且非停業中」三條件，才能提出申請，且僅能選擇與一間外送平台合作。

(工商 )