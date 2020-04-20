大陸新生代男星屈楚蕭，在清宮劇《如懿傳》飾演五阿哥詠琪打開知名度，並陸續演出多部電視劇、電影，星途一片看好，不過屈楚蕭今（19日）被陸媒拍到，與21歲女星萬籽麟又摟又抱，屈楚蕭第一時間直呼「沒戀愛」，未料女方卻發文打臉：「剛剛得知被分手了」。

25歲的屈楚蕭被微博博主「吃瓜少女張小寒」直擊，騎機車與21歲女星萬籽麟約會，兩人到廟裡虔誠上香拜拜，雙方親密又摟又抱，但屈楚蕭稍早則在微博撇緋聞「沒戀愛，別擋姑娘的好姻緣」，還稱「紅螺寺風景不錯，60公里提前蹲點辛苦了。​​​​」

屈楚蕭微博全文。（圖／取材自屈楚蕭微博）

萬籽麟微博全文。（圖／取材自萬籽麟微博）

沒想到萬籽麟10分鐘後則在微博發文：「剛剛得知被分手了，謝謝大家關心」，雖沒明指對方是誰，但時機敏感，外界都解讀是萬籽麟暗指2人有交往，但被屈楚蕭甩了，萬籽麟發文狠狠打臉屈楚蕭說法。

屈楚蕭和萬籽麟的PO文讓外界霧裡看花，《新浪娛樂》要求證萬籽麟，女方工作人員則表示在開會，不了解藝人私生活，但網友負評已灌爆屈楚蕭微博，留言轟他「你真的沒有擔當哦」、「男生感覺話中有話」、「這場面太尷尬了」。

(中時電子報)