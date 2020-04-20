每 4 年一回的奧運是運動員努力爭取站上體壇最高榮耀的競技舞台，也是全世界觀眾體育迷們引頸期盼的一場熱鬧盛會；然而在新冠肺炎（COVID-19）肆虐下，迫使東京奧運做出延期一年的抉擇，對於拚盡全力獲得奧運入場門票的選手們更是生、心理的考驗與磨難。原有望問鼎 2020 年東京奧運金牌的三鐵皇后Katie Zaferes也是受疫情波及的頂尖運動員之一，不過她選擇樂觀看待。

361°贊助選手Katie Zaferes表示：「計畫趕不上變化，選擇專注眼前可以把握的事物，調適自我最佳狀態去迎接未來挑戰！」。「誤打誤撞踏入鐵人三項世界」來形容 Katie Zaferes再貼切不過，大學以前的Katie 是田徑3000公尺障礙賽選手，從未想過將競技運動視為一生大業，在受到教練舉薦後，Katie毫不猶豫接下轉換項目的戰帖；2013 年正式接受ITU國際賽事的洗禮，憑藉虛心求教、全心全意投入訓練的態度讓她一步步累積進步。

Katie的亮眼表現，讓她在 2016年披上美國隊戰袍征戰里約奧運，以新秀之姿初登奧運舞台的經驗讓她此生難忘，不僅將奧運五環刺於腳背，更將奪得奧運金牌視為唯一目標。

不斷刷新個人佳績的Katie，除了透過紮實日常訓練外，當然少不了賽場上良性競爭的激發，代表荷蘭的Rachel Klamer與Katie Zaferes稱得上亦敵亦友，實力相當的兩人往往不相爭到最後一刻絕不罷休；此外，率先摘下東京奧運入場券的Rachel和Katie同為 361°簽約選手，361°多年來深耕鐵人三項領域，專業鞋款的功能性深受頂尖選手喜愛，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，在明年東京奧運會場上，Katie和 Rachel將會激盪出什麼樣精彩火花，值得一探究竟！

2019 年堪稱是Katie選手生涯輝煌且不平凡的一年，在8場積分系列賽中以優異表現搶下4 金1 銀；然而，走在高峰的Katie卻在重要的奧運資格賽自行車項目意外摔傷退賽，暫時與奧運入場券擦肩而過，經過 2 周快速調整恢復的她，最終在 ITU 瑞士洛桑戰役拿下單站冠軍，更加冕成為 ITU 世界三鐵系列賽總冠軍，重返世界顛峰。

如今禁止外出的居家限制打亂Katie的訓練計畫，無法進行戶外跑步與自行車訓練即索性待在家中讓核心肌群更加強韌堅穩，同時以直播方式化身為體能教練，將自身平時的訓練課表分享給同樣困於家中的市民朋友，帶起居家運動風潮。

正值新型冠狀病毒的非常時期，安分待在家裡就是最好防護，不想到健身房人擠人或是宅在家怕悶壞的你，跟著三鐵皇后 Katie 的 10 分鐘核心訓練課表，維持運動表現外，也可以強身健體、增強免疫力。

● 屈膝捲腹-預備姿勢：背部貼緊地板，雙腳彎曲高舉，讓大腿與小腿和身體各呈現 90 度垂直。初階：雙手伸直朝頭頂方向延伸，雙腳順勢往腳底板方向慢慢放下但不碰地。中階：雙手往上伸直後，雙手和雙腳同時往身體的中心位置靠近拉伸，此時記得保持順暢呼吸。進階：雙手往上伸直固定不動，雙腳前後擺動，使用核心出力；亦可手持彈力球、枕頭或水瓶等有重量物品，感受更深層的核心肌群訓練。

● 平板式變化-登山者：雙手撐地、雙腳呈交互登階姿勢，過程中記得維持身體穩定性；10 次為 1組，共計 3 組。-側身平板式：左手撐地、左腳彎曲貼在地板上，右腳懸空彎曲前後點地，記得髖關節要同步扭轉延伸，才能達到預期訓練效果，左右換邊，以此類推。

● 熊爬+ 扭轉延伸-背部向上拱起，雙手雙腳著地向前爬，左腳懸空朝右邊扭轉延伸，右手同時往上高舉，回到熊爬姿勢，左右換邊，以此類推。品牌訊息及商品資訊可至 361° 官方網站 www.361sport.com.tw

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