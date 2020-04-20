新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，高雄市楠梓區加工處20日表示，加工區紓困優惠內容包括土地、建物租金減收20％計6個月或緩繳1年等方案。

除土地減收租金外，對於營業額衰退30％以上者，管理費緩繳1年；投資計畫展延；汙水費緩繳1年；區內餐飲業房租減半收取4個月等措施，希望協助減輕廠商營運負擔，以挺過這波災情。

加工處處長黃文谷表示，目前政府已全面動起來，提出各項紓困及振興措施，但廠商最關心的是如何申請這些資源，所以加工處自4月起已啟動「專人專線」關懷機制，主動提供相關資訊。

自20日起，還將密集舉辦7場座談會，向區內廠商說明「加工區減負擔」、「跨部會來相挺」及「加工處陪伴您」等資訊，並傾聽廠商意見，深化交流互動。後續還將籌組廠商服務團，提供廠商更貼心、更細緻的輔導服務。

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(旺報 )