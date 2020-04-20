央行今宣布，兆豐銀行續任「外幣結算平台」美元清算銀行。

民國99年12月初，央行推動境內美元清算機制，並由兆豐銀行擔任美元清算銀行。嗣後復於102年3月由財金公司建置符合國際規格、多幣別之「外幣結算平台」，取代境內美元清算機制，目前平台提供美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣共5種幣別之結算，並由兆豐銀行擔任美元、歐元和澳幣的清算銀行、中國銀行台北分行擔任人民幣清算銀行及瑞穗銀行台北分行擔任日圓清算銀行。

鑒於兆豐銀行擔任美元清算銀行之五年專營期，將於109年12月5日屆期，為利外幣結算平台美元清算業務之持續運作，央行於日前重新辦理美元清算銀行遴選作業。

考量兆豐銀行辦理國內外幣清算業務經驗豐富，且其擔任美元清算銀行迄今，各方面運作順暢，提供參加單位安全、穩定之美元清算服務，具有足以繼續勝任該項業務之能力，爰評選由該行續任外幣結算平台之美元清算銀行。

清算銀行資格有五年專營期，在專營期到期前半年，央行就會展開遴選。下一個幣別清算銀行資格到期為澳幣，將在110年10月28日屆期，央行也預計在明年初展開遴選作業。

(時報資訊)