聯發科(2454)董事長蔡明介說，台灣有極高的科技滲透率，民眾在學習跟運用新的數位工具上是很快速的，在這次的疫情挑戰中就可以體會到，深植民間的科技素養是台灣珍貴的資產。

蔡明介強調，因為這次疫情的考驗，讓台灣民間的深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。從口罩地圖開始，到數據整合行動應用與之後導入大數據AI辨識的篩檢機制等，各式數位創新工具讓我們在疫情衝擊中保持正面態度，努力維持生活平穩有序。病毒雖然可怕，但是民眾彼此信賴與互助的力量更為強大。

聯發科技第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽即日起至7月15日止開放線上報名。蔡明介說，「智在家鄉」此項競賽是為社會創新團隊所打造的平台，在此時更應該踏穩腳步，鼓勵關懷家鄉的民間力量，讓在地的創新能量得以展現並發揮社會影響力；同時，賽事執行也將根據疫情發展狀況，進行必要的配套作業，大家有充份的信心辦好本屆賽事。

聯發科技第三屆「智在家鄉」參賽者需以台灣368鄉鎮市區為關注對象，運用科技素養提出問題改善方案，首獎可獲得高達100萬元的獎勵金協助提案落地。

除了「智在家鄉」賽事外，聯發科技其他科技教育的計畫也沒有停下腳步，從2001年起投入超過18億元在科技扎根、人才培育及社會創新，包含程式教育推動、高等教育與產學合作、推動科技應用解決社會問題等，影響逐漸顯現出來。

(時報資訊)