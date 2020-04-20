台中市和平區白冷馬鞍壩生態園區傳溺斃事件！今天中午12時許，81歲羅姓老嫗被發現卡在生態園區水閘門上，消防人員獲報後前往搶救，拖拉上岸已明顯死亡，目前交由警方調查中。

台中市消防局表示，20日中午12時許獲110轉報，路過民眾看到疑似浮屍卡在白冷馬鞍壩生態園區水閘門上，請求派遣人車前往協助搶救，立即派遣和平分隊，出動各式救災(護)車2輛、船艇1艘、消防人員6名，由小隊長賴秋宏帶隊前往。

消防人員抵達現場後，於馬鞍壩上游閘門附近發現疑似浮屍，立即架設繩索垂降約10米進行搶救，於14時11分將年約80歲女性溺者拖拉上岸，已明顯死亡未送醫，後續現場交由員警協助處理。

警方現場訪查大甲溪發電廠保全人員表示，羅婦上午10時40分左右，請求參觀發電廠，保全人員告以現在沒有開放參觀。事後於12時37分發現在水中死亡，死者身上遺有健保卡。

據家屬說，羅婦腰椎受傷、有輕微失智，也不知道怎麼會跌落河裡，警方還要進一步調查。

(中時 )