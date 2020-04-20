日月潭賞螢季開始，提著竹燈籠賞螢去！（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭日夜皆美，螢火蟲季更讓夜空增添生機，涵碧樓從4月20日至5月17日，推出「友善賞螢體驗」，並由南投在地工藝家黃建霖以桂竹製造燈籠，讓入住旅客在專人生態導覽下，提著竹燈籠尋訪山林中的螢火蟲。

每年4、5月間，是日月潭「星光螢火季」，大量的螢火蟲穿梭在樹林草叢間，讓人想起兒時美好的回憶；涵碧樓今年邀請工藝家黃建霖，手工打造友善賞螢的燈籠，燭光選用紅色LED燈罩上紅色玻璃紙，降低干擾生態繁衍的疑慮，期盼在賞螢體驗同時，為環境盡心力。

日月潭周邊有多處賞螢景點，其中，距離涵碧樓僅有10分鐘車程的賞螢祕境，可以看到黑翅螢、大端黑螢等螢火蟲，藉著蟲體所發出的閃光，浪漫求偶飛舞，現場導覽也會指導分辨公母與品種，增長生態知識。

涵碧樓多年前開始認養涵碧步道，持續養護步道動、植物，更舉辦涵碧步道導覽及螢火蟲復育，希望能喚起更多人的兒時記憶與環保意識。

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