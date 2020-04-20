感念自己的母親曾受到醫療人員細心照顧，更不捨全台醫護人員堅守防疫第前線的辛勞，東森集團總裁王令麟慨然免費提供1萬瓶、市價超過3000萬元的東森自然美保養品，只要憑相關工作證件，上網留言登錄就可以獲得，至今全台已經有近萬名防疫英雄收到東森自然美暖心的禮物。

東森集團副總裁廖尚文近日也代表集團出席護理師公會理監事會，親自送上《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》予前線醫護人員呵護肌膚表達感激之情。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋，在會議上稱許東森集團總裁王令麟，觀察入微注意到醫護人員長期配戴口罩對肌膚的傷害，因此捐贈親身體驗做見證的產品《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》。高靖秋理事長表示:「戴著口罩確實是比較傷害皮膚，我們希望透過這樣的捐助，讓我們同仁工作之餘，能感受到皮膚健康被照顧到。」

廖尚文表示，東森集自從3月13號發起對全台醫護人員的捐贈行動，贈品包含保健食品和東森自然美護膚保養品，「我們希望透過這樣的舉動，能夠讓站在第一線的護理人員，透過保健食品能夠強壯身體，透過東森自然美的產品，能夠讓前線辛苦的人員肌膚能維持好的狀況。」

即日起，前線醫護只要至「東森購樂趣」臉書粉專留言『防疫人員加油!』，並私訊小編工作證件，即可免費獲得市價$3080元的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》1瓶。而除了與醫護人員同心抗疫，東森也號召千萬會員一同關懷，即日起，凡購買「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美即捐出一瓶市價$3,080元的「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，買越多捐越多。

新冠肺炎蔓延全球，然而台灣疫情堅守陣線，都是仰賴著默默守護台灣的醫護人員付出奉獻和努力，但也因為長期戴N95口罩，引起諸多皮膚問題，例如皮膚過敏、泛紅、乾癢、出油，過敏、爆痘，東森自然美送上通路最暢銷、醫美修護級的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，每份都還貼上”醫護專用．愛心贈品”和王令麟總裁親自簽名的暖心打氣小貼紙，代表每份防疫禮物，充滿著東森滿滿的誠意和關懷。

廖尚文強調，王令麟總裁希望透過東森購物的平台和力量，在疫情下積極協助農漁民提升銷售，「疫情發生之後，陸陸續續從公益的角度，在東森購物的平台上面，協助政府單位例如農委會，他們為了協助小農，為了協助漁民，農委會陳吉仲主委，親自上東森購物的平台，在東森購物LIVE節目的方式，來協助小農出售。」東森集團在疫情艱困時刻，選擇站出來盡己之力奉獻關懷，希望讓愛心時時刻刻不間斷。

(工商 )