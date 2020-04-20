大陸商務部貿易救濟調查局官網20日公告「美國企業對流媒體播放機等電子設備提起337調查申請」，海信集團、TCL科技集團涉案。
公告顯示，美國Universal Electronics公司4月16日依據「美國1930年關稅法」第337節規定，向美國國際貿易委員會（ITC）提出337調查申請，指控對美出口、在美進口和在美銷售的特定電子設備（包括流媒體播放機、電視、機上盒、遙控器及其組件） （Electronic Devices, Including Streaming Players, Televisions, Set Top Boxes, Remote Controllers, and Components）侵犯其專利權，請求ITC發佈有限排除令和禁止令。
中國海信集團有限公司、TCL科技集團股份有限公司及其部分關聯公司涉案。
(工商 )
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