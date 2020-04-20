新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，美國累計確診人數逼近76萬例，造成境內至少4萬人喪命，當地醫療體系幾乎崩潰，就連殯葬業也不堪負荷。日前在紐約有名女護士因照顧確診病患而染疫，康復後又打算回到前線救援，沒想到在上班途中竟遭到15名青少年集體搶劫，她被一陣狂踹猛毆，差點就慘死在街頭。

綜合外媒報導，事發於15日晚間10點半左右，60歲女子托斯卡諾（Martha Toscano）正前往曼哈頓的貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），孰料她才剛走出車站，就被15名青少年圍毆，托斯卡諾驚恐的表示，「我以為他們會殺了我，他們不斷毆打我的頭部和臉，我被撞倒在地上後，他們仍然繼續打」。

為防堵疫情蔓延，紐約政府祭出「外出禁令」，因此街上人潮稀疏，所幸當時有3名見義勇為的路人上前阻止，還試圖追回托斯卡諾的皮包，不過最後並未成功。事後，警方逮捕到3名嫌犯，其中1人為19歲男子哈里森（Deshaun Harrison）過去曾被指控二級搶劫罪名，另外2人則為年僅14、15歲的少女。

所幸托斯卡諾的傷勢較輕，並不會危及到生命安全，不過近來遭受新冠肺炎之苦，好不容易痊癒的她，於本月12日才剛返回工作崗位，孰料3天後就遇上搶劫事件，讓她喪失錢財以外，還白白挨揍了一頓，現在托斯卡諾的身心都受到極大的影響，不知道何時才能再回到醫院工作。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)