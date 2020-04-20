新冠疫情重創歐洲，也讓歐盟前景蒙上陰影。義大利前總理，現任歐盟執委會財經事務專員的簡提洛尼（Paolo Gentiloni）警告，歐盟亟需資金挹注，金額規模恐高達1.5兆歐元（約台幣49兆），否則歐盟可能解體，歐盟單一市場可能一分為二。

簡提洛尼說，這次的疫情是二戰以來歐洲「最嚴重的危機」，將威脅歐盟這個單一的政治與經濟主體走向終點。他引述國際貨幣基金（IMF）的預測，稱歐盟今年的GDP可能萎縮7.5%，減幅之大史上首見，也超過2009年歐盟的金融危機。

值得注意的是，簡提洛尼反對母國義大利倡議的歐元券，他稱這做法「落伍」，也說歐盟已發了「夠多的債券」。他建議，歐盟亟需「資助重建的統一工具」，否則歐盟會員國之間的歧見過大，恐導致單一市場一分為二。

儘管他呼籲應該挹注1.5兆歐元，但歐盟財長至今僅撥款5000億歐元用於資助醫療以及紓困中小企業，還剩1兆歐元的缺口。

簡提洛尼警告，「我們不能等疫情趨緩才開始重建，重建必須現在就開始。

(中時 )