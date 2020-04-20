◎今增２境外移入 均為旅外就學
中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2例COVID-19境外移入病例(案421、422)，均為旅外就學20多歲女性。
◎染役官兵趴趴走 家樂福緊急關閉4門市
海軍敦睦艦隊多名官兵確診新冠肺炎，各縣市政府公布確診者足跡後，家樂福今緊急關閉4家門市，包括台北桂林店、桃園八德店、台中沙鹿店以及高雄鼎山店，家樂福表示，昨天接獲消息後，已陸續進行全面大消毒；而美式賣場好市多高雄大順店，今天也是停業做消毒工作。
◎行政院拍板上路！22日起可持健保卡至超商預購口罩
行政院長蘇貞昌今日中午於口罩會議結束後，決定22日早上8點起，口罩實名制3.0正式上路。將增加民眾可持健保卡至4大超商事務機預購口罩服務，此梯次預購及繳費時間為22日早上8點至24日晚上8點，取貨時間為30日至5月13日，取貨地點仍為原超商。
◎朱立倫探疫情 林義傑：運動產業影響5至7成
新冠肺炎疫情嚴重衝擊各行各業及經濟發展，前國民黨主席朱立倫今天參訪超馬好手林義傑的公司，瞭解運動產業受到的衝擊。林義傑表示，從運動賽事停擺再到個人層面、私人健身房，因為營運成本、租金都很緊張，目前運動產業整體來看，影響平均恐至少達5成到7成。
(中時電子報)
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