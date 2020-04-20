勞動部於今天發布「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」，並公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，自營作業者及無一定雇主勞工可就近向所屬工會提出申請，審核符合資格的勞工，一次發給3萬元。

雖然「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」仍未三讀、特別預算也還沒討論，行政院院長蘇貞昌日前受訪時表示，擬在本周五前發給自己當老闆的小餐廳、水電工等，這些人一次發3萬元。

勞動部說明，經詢問職業工會意見後，了解自營作業者相關收入受衝擊情形不易證明，基於弱勢優先且排富之原則下，該部在最快時間內，規劃以投保薪資2萬4000元以下及107年度免繳稅勞工為補貼對象。

據勞保統計，投保在職業工會2萬4000元級距以下有133萬5千人，其中超過4成的勞工投保年資在15年以上，甚至23.8％的勞工投保超過20年，這些勞工都是收入少又工作年資長的弱勢勞工。

因此，此次推出的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，限制包括具我國國籍並由職業工會參加勞工保險，且今年3月31日已參加勞工保險，3月份的投保薪資為2萬4000元，申請生活補貼時仍為加保中，107年度個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準等，未請領其他如交通部、文化部等類似補助。

(中時 )