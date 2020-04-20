鹿港鎮長許志宏（右）對於書法大師吳肇勳（左）耗時一個多月完成的一篇大幅黃金心經，感到讚嘆不已。（謝瓊雲攝）

為了要先沾取濃稠樹脂書寫心經經文，再仔細貼上金箔，書法大師吳肇勳耗時一個多月，全神貫注以趴伏的姿勢跪著完成作品，手肘因此有多處多磨破皮了。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

防疫期間創作能量大爆發，知名書法家吳肇勳目前是鹿港鎮公所桂花巷藝術村的駐村藝術家，為了替全民祈願平安，呼籲大眾惜福惜緣，耗時1個多月潛心書寫，虔敬完成一篇「黃金心經」大作。

書法家吳肇勳近年以書法出發，結合許多巧思，推廣藝術文創，開發出豐富多元的書法創作，如：黃金鍍膜書法、古磚書法、瓦片書法、金箔瓷盤等，多達30、40種，創作力旺盛，也深受普羅大眾喜愛。

新作是以毛筆沾取樹脂取代傳統墨汁，在木板上仔細書寫完成，再一一貼上金箔而成，整幅作品與人身等高，書寫時為避免濃稠樹脂向下垂流，所以創作過程中，吳肇勳必須全程伏跪在地，書寫時還必需以手肘支撐身體的重量，花費一個多月時間完成，導致手肘多數受傷磨破皮，用心良苦。

吳肇勳表示，自己最喜歡書寫的「心經」，是佛教大乘教經典中，文字最為短少，詮釋佛理卻最深奧微妙的一部經典，也是非常具有正能量的經文，可以祛除不吉陰邪的負能量。防疫期間不能趴趴走，剛好宅在工作是深居簡出、虔心創作「黃金心經」，也藉此修身養性，祈願大家都健康平安，更呼籲國人惜福、惜緣，攜手度過這次疫情的衝擊。

鹿港鎮長許志宏表示，新冠病毒疫情仍嚴峻，呼籲民眾盡量待在家裡，避免外出群聚，很多人因被居家隔離或居家檢疫，覺得生活很無聊，他建議不妨妥善運用這段時間，完成自己喜愛的創作，也能陶冶、沉澱心情，盼大眾共體時艱，為防疫盡心力。

(中時 )