國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，因涉嫌在擔任文化部人文司副司長、司長任內涉貪，20日遭檢廉搜索約談，據了解，朱過去有些爭議事件，他任職文建會(文化部前身)期間，因承辦「景美人權文化園區當代藝術創作展」，在「汪希苓特區」展示「藝術裝置」失當，遭監察院提案糾舉外，另已故作家余光中未獲總統褒揚令，朱也「扛責」表示是人文司未提報。

朱瑞皓是2014年7月擔任文化部人文司副司長、2016年9月，朱在文化部長鄭麗君任內，升任人文司司長，2018年7月1日卸任，朱目前擔任國立傳藝中心副主任一職，為簡任12職等高官。

朱瑞皓因遭檢舉涉嫌在文化部人文司副司長、司長任內，收受出版業者賄賂60萬元，並多次接受招待赴泰國、越南等地旅遊，涉嫌貪汙，20日遭檢廉搜索並約談到案。

但據了解，朱過去有些爭議事件，2009年他擔任行政院文建會文化資產總管理處籌備處副組長朱瑞皓，規劃辦理「景美人權文化園區當代藝術創作展」，在「汪希苓特區」展示「藝術裝置」，監察院認為他未審慎規劃辦理，致引發重大爭議，有嚴重失職，2010年提案糾舉。

2018年間，已故詩人余光中未獲總統褒揚令，立委質詢文化部長鄭麗君，並要求時任文化部人文司司長朱瑞皓說明，立委逼問朱「以余光中的條件，符不符合頒發褒場令？」朱被逼急了「扛起責任」，自稱人文司「並沒有呈報」。

(中時 )