北市議員許淑華（右）當眾抽考國中英文聽力會考，要求教育局長曾燦金（左）應讓學子在英聽課，可關窗開冷氣。（張穎齊攝）

北市議員許淑華20日在議會教育部門質詢時，播放國中英文聽力會考，考倒北市府大官們。（張穎齊攝）

北市議員許淑華20日在市議會教育部門質詢時，當眾抽考國中英文聽力會考「Parking is expensive here,isn’t it？（在這裡停車是不是很貴）」，豈料備詢台上的教育局長曾燦金、文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆、體育局長李再立等人卻一問三不知，許淑華要求防疫之餘，需考量學子壓力，英聽會考應關窗開冷氣。

許淑華播放英聽考題後要求作答，台上大官雲集，卻都面面相覷、不知答案，許酸說「這麼簡單的題目，答案是C.Yes,the rates just went up（對，費率最近調漲了）都不知道，該知道英聽有多難了吧？」

她直言，現在英聽會考竟不關窗、不開冷氣，甚至什麼開上面窗戶、下面窗戶不開這種鳥回答，但考生在面對龐大的壓力下，還要面臨室外的摩托車、救護車行經噪音，官員們如今在這麼安靜的議場都不知道答案。

許淑華說，其他課可配合防疫，但英聽不應草率處理，市府應好好爭取，家長們都只希望英聽這堂課可以關窗開冷氣，好不好？

曾燦金答詢，因中央防疫有些規範，所以必須按照，且這攸關全國性，不過他認為北市是盆地，本身就炎熱，他也覺得要開冷氣，會向中央反映。

此外，許也提到，會考要求學生全面戴口罩，否則扣分，這種動不動就威脅扣分的方式，不該有，應用加分取代，難道還要用碼表計時脫下口罩、喝口水的時間嗎？曾燦金回應，是因應防疫，但他也認為應從人性角度思考，會認真考慮這問題，中央也應集中智慧，並答應周三開完會後，會針對會考議題做出一些工作準則。

至於校園口罩販賣機是否實施，曾燦金說「目前還沒有，還在討論階段，要爭取中央同意才行。」

(中時 )