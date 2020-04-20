針對海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，屏東這波共有4名確診者，中央流行疫情指揮中心在網路公布確診者足跡，其中包括一處派出所，確診者疑因一起行車糾紛鬧到派出所，雙方發生爭吵時並無配戴口罩，為求慎重起見，派出所已全面消毒，相關接觸者也遭居家隔離。

屏縣府衛生局表示，目前已初步匡列27位接觸者進行居家隔離及自主健康管理，並進行相關衛教及環境清消，同時在相關館場封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺。

(中時 )