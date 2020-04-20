確診官兵發生行車糾紛 接觸對象多遭隔離 17:322020/04/20 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍敦睦艦隊確診官兵曾到屏東市國民運動中心，館舍內外20日已全面消毒。（林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，屏東這波共有4名確診者，中央流行疫情指揮中心在網路公布確診者足跡，其中包括一處派出所，確診者疑因一起行車糾紛鬧到派出所，雙方發生爭吵時並無配戴口罩，為求慎重起見，派出所已全面消毒，相關接觸者也遭居家隔離。 屏縣府衛生局表示，目前已初步匡列27位接觸者進行居家隔離及自主健康管理，並進行相關衛教及環境清消，同時在相關館場封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺。 (中時 ) #派出所 #接觸 #隔離 #糾紛 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情趨緩 瑞德西韋大陸臨床試驗1終止1暫停 16:282020/04/16 財經 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 新冠肺炎疫情延燒 義大應日系學生逐夢不停歇 18:232020/04/16 生活 鍾南山：新冠肺炎對患者中樞神經傷害不明顯 19:552020/04/16 兩岸 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 金門新增居家隔離1人 案主是染疫艦隊返鄉官兵 18:352020/04/18 生活 無症狀感染者解除隔離 沒有較快 04:102020/04/19 生活新聞 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 磐石艦群聚感染再擴大 莊人祥：不只24人 - 生活 驚！北市家樂福桂林店爭鮮 17日曾有1染疫海軍與女友去用餐 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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