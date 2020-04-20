倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開高後於平盤震盪，終場小跌10.33點，跌幅0.1％，收在10,586.71點，反觀櫃買指數表現相對強勢，終場上漲1.02點，漲幅0.78％，以131.77點作收。三大法人方面，外資續買2.09億元，投信轉賣0.62億元，自營商轉賣6.67億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼2,708口多單，累計淨多單部位為30,153口，心態轉趨謹慎中性偏多。

大盤成交量17日一舉放大至2,332億元之後，20日卻面臨敦睦艦隊確診人數激增至24人，國內海軍艦隊首度出現疫情破口，加上季線及年線呈現蓋頭反壓，使得市場人人自危，然觸底反彈以來的多頭格局並未改變，主因有三。

其一，大陸疫情趨緩後，不僅斷鏈危機可望解除，商店行號和各級學校也陸續恢復正常運作，消費及需求可望逐步回溫，譬如蘋果3月iPhone銷售量在大陸出現戲劇性反彈，月增416％，顯見市場正從疫情引起的供需衝擊中恢復。

其次，歐美疫情趨緩後，各國正研擬放寬防疫限制，不論法國有望在未來兩周內提出解除封鎖的計劃外，義大利也將與地方政府和社會各界共同制定全國性的復工規劃，韓國政府延長「社交距離嚴守期」至5月5日，同時適當放鬆部分限制，隨全球各地陸續解除管制、重起經濟活動，有助於全球經濟逐步回穩。

其三，台股融資餘額大減，截至17日止，上市公司融資水位仍停留在983.51億元的低檔水位區。然在全球各國政府及央行無限量化寬鬆（QE）的推波助瀾下，若疫情沒有二度爆發，行情不排除將持續走高，因此在多方控盤格局不變前，順勢操作以「多」為主的看法不變。

個股方面，本周納入投資組合的榮創，具備營運轉機題材，隨量增價漲且趨勢偏多，加上業內法人大戶心態偏多不變，後市強彈大漲的機會可期。

此外，中天與合一受惠新藥授權帶動權利金龐大收益入帳，20日再度強勢亮燈漲停板外，其它強勢的個股則圍繞在台積電法說會報喜、蘋果新機預購銷售優於預期、5G及資料中心建設題材及Mini LED概念股等題材上，包括宇瞻、廣穎、定穎、雙鴻、奇鋐、台勝科、晶技、台嘉碩及晶電等。

(工商 )