永誠國際投顧分析師李忠興指出，本周的投資組合，以第一季營收或獲利大幅成長的績優生為主軸，搭配法人持股比重高的條件，後續若逢震盪拉回，反倒是逢低吃法人豆腐的機會。個股方面，本周納入投資組合的晶技，石英元件供給趨緊，第二季前景正向，法人持續積極加碼。

他表示，美國疫情依然嚴峻，但美國總統川普上周公布重啟經濟的計畫綱領，各州州長可分三階段逐步解除封閉措施，加上瑞德西韋被測出能夠抑制新冠病毒，激勵美股道瓊指數17日大漲逾700點，不過，油價持續弱勢，VIX恐慌指數再度走升，也使全球股市蒙上一層陰霾。

台股經歷台積電17日領軍大漲而創反彈新高後，20日呈現量縮整理態勢，集中市場小跌10.33點，成交量僅1,336億元。以技術面來說，指數面臨下壓的季線，市場追價態度謹慎，這對多頭反而是好事；另台股17日勁揚221點，但融資不增反減，就籌碼而言，亦有利於多頭發展。

儘管KD指標在高檔出現死亡交叉，指數難免有拉回的壓力，但K值仍在80以上，即屬超級強勢，目前正在修正過熱的指標，待整理過後，預估未來將再向上挑戰季線。除非K值回到80以下，才有漲勢結束而進入修正的可能。

(工商 )