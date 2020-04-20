藝人孫協志從小和祖父、祖母同住，台語說得相當流利，甚至還曾出過台語專輯，不過他日前參加「乾爸」澎恰恰在公視台語台的節目《話山話水話玲瓏》後，卻大嘆用台語聊天好詞窮。孫協志在節目中還吐心聲，稱「這10年過得不是很好」！

孫協志這幾年和王仁甫以及許孟哲開新節目，還登上小巨蛋。（圖／報系資料照）

節目中，澎恰恰邀請一起出席的孫協志和山豬寫下這一陣子最感動的事情，孫協志寫下「旅程」2字，他解釋，5566走紅後，算是他演藝事業的一個高峰，但是最近10年，他的星途起起落落，因此他感觸良多。

孫協志表示，這幾年和王仁甫以及許孟哲有了新節目，更在去年舉辦了5566重返小巨蛋的演唱會，看到多歌迷進場支持著他們，讓他相當感動。

至於山豬則寫下「感心」，一度讓現場來賓和主持人摸不著頭腦，原來他前陣子公開自己有紅斑性狼瘡，沒想到許多網友紛紛傳訊息來關心，讓他感受到無比溫暖。山豬的真情告白也讓現場的台語老師鄭安住回應，「怕斷手骨顛倒勇」，鼓勵他面對考驗堅持下去，相信成功就不遠。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)