新冠肺炎疫情對飯店、餐飲等服務業造成驟然衝擊，對於政府提出的紓困、復甦與振興方案，雲朗總經理盛治仁及王品創辦人戴勝益均認為，疫情已使一半的中小企業倒閉，政府應聚焦紓困執行率，思索如何以更有效率的方式，協助命在旦夕的中小企業恢復活力。

戴勝益認為，成功絕對不是第一個出發的人、而是最後一個倒下的人，目前已觀察到疫情已使中小企業倒掉一半，呼籲政府應想辦法讓中小型商家恢復活力。盛治仁也認為，政府的重點應在於預算「執行率」，若光有計畫而非實踐，撐不下去的企業會持續增加。

《Cheers》雜誌今（20）日舉行「五大飯店、餐飲CEO，公益線上課程全民共享」線上記者會，邀請老爺酒店集團執行長沈方正、雲朗總經理盛治仁、cama cafe創辦人何炳霖、客意直火比薩共同創辦人李明元、王品創辦人戴勝益出席，暢談疫情對產業的影響及看法。

何炳霖認為，此次疫情的影響是全面性的，是所有國家、企業及人們都要面對的挑戰。無論產業是受惠或受害，數位化的持續進行、虛實結合新模式的開發、以及在整頓潮中蹲低學習，藉此蓄勢等待未來契機，都是必須留意的3大方向。

盛治仁認為，此次疫情將徹頭徹尾改變很多事，進行許多以前沒動機做的事，也會讓很多公司檢討是否聘請這麼多員工、調整既有SOP流程等。如何處理危機、進行調整，能決定危機後能用什麼態度及體質來面對新的環境，認為應拿出最正面積極的態度面對。

沈方正認為，疫情當然會衝擊生意，但也能藉此思考更多可能的發展方向，如結合小農種植食材推出外送商品，可利用契機可以做出好的商品，對於小農、業者和消費者都是好的循環。李明元也認為，企業也應藉此時期調整體質、優化服務體驗。

沈方正表示，疫情時期存在著高不確定性，但災難總會過去，應思索此時如何看待自己的人生，思索做了什麼、是否善盡保護自身及他人的義務，好好的利用多出來的時間閱讀、學習等。他認為，人可以有很多選擇、仍存在各種可能性，正面的思考及力量很重要。

(時報資訊)