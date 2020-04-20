天揚(5345)自結2月稅後虧損為1089萬元，年減192%，累計前2月每股淨損為0.3元，公司積極轉型，跨入智慧家庭領域，推出EZCon「人與物遙控聯結系統」，目前已開始小量出貨，希望成為公司營運脫離谷底的推手。

天揚原為被動元件零組件廠，由於業績一直處於谷底，公司於107年底結束相關業務，轉攻智慧家庭市場，推出EZCon「人與物遙控聯結系統」，此產品整合IR/RF遙控器、各式電源開關、虛擬鎖及鑰匙、多元的階層及交叉式授權管理等，目前產品已陸續上市。

天揚近期因股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數，天揚自結2月稅後虧損為1089萬元，單月每股淨損為0.24元；累計1到2月稅後虧損為1338萬元，每股淨損為0.3元；累計第1季合併營收為76萬5000元，年成長488.46%。

除EZCon「人與物遙控聯結系統」，天揚亦開發EzCar(汽車)/EzMBike(機車)電瓶電力持續系統，以及EzBMS多節電池管理系統，希望能協助公司營運脫離谷底。

(時報資訊)